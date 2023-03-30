10 знаменитостей, которые изменились до неузнаваемости

Уверены, что узнаете суперзвезду на улице? Это может оказаться не так-то просто! Знаменитости в силу профессии часто экспериментируют с образами, и порой смена имиджа делает из них совсем других людей.

Фото: Super.ru Super.ru

Кэти Перри

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Певица и актриса Кэти Перри за свою карьеру успела побыть и брюнеткой, и блондинкой и даже примерить дерзкую короткую стрижку. Цвет волос меняется, но что-то остается незыблемым: кажется, макияж все тот же, вплоть до оттенка помады. Тем не менее преображение, бесспорно, эффектное — и тщательно подобранные наряды в нем играют не последнюю роль.

Эмилия Кларк

Звезда «Игры престолов» и «Звездных войн» способна кардинально измениться без всяких ухищрений: другой цвет волос, простой макияж — и вот перед нами уже новая девушка. Хотя брови, похоже, остались прежними.

Мария Горбань

Актриса переехала из Ярославля в столицу, когда ей было всего шесть лет. Мария окончила ГИТИС, снималась в клипах, рекламе, сериалах, фильмах, играла в театре, позировала для обложек мужских журналов — кажется, она попробовала себя во всех возможных форматах. Опыт и слава отразились на внешности знаменитости: Мария превратилась в настоящую диву.

Кара Делевинь

Не можете решиться на каре? Тем временем звезды Голливуда охотно экспериментируют с внешностью и пробуют экстремально короткие стрижки. А пока волосы отрастают, меняется образ. Опыт Кары, несомненно, удачный. Пускай она не первая решилась на подобную стрижку, каждый раз такой эпатаж работает безотказно и приковывает взгляды.

Крис Пратт

Харизматичный Звездный Лорд к своим 40 сбросил вес и поднабрал голливудского лоска. Черты лица актера в целом остались прежними, но узнать его на фотографиях до «Стражей Галактики» сейчас было бы нелегко: для мировой звезды парень выглядел простовато.

Шарлиз Терон

Звезда культовой мелодрамы «Сладкий ноябрь» запомнилась зрителю очаровательной блондинкой — Шарлиз носит блонд и сейчас, но бывали в ее жизни «темные» периоды — согласитесь, темно-каштановый цвет волос делает ее другим человеком.

Эмили де Рэвин

Эмили известна в основном благодаря роли в культовом сериале двухтысячных «Остаться в живых». Натуральная блондинка примеряла образ брюнетки в середине 2010-х, и, честно говоря, естественный цвет идет ей гораздо больше! Актриса и сама обмолвилась об этом в одном из интервью.

Кейт Хадсон

Кейт Хадсон из тех, кто запросто меняет прическу кардинально, когда хочется. Золотистые голливудские локоны на какое-то время сменил темный ежик. Почему бы и нет? Освежить образ и напомнить о себе лишним никогда не будет.

Джон Траволта

Легенда Голливуда распрощался с шевелюрой, вероятно, в силу почтенного возраста — актеру уже 69 лет. Компенсирует отсутствие волос на макушке тонирование бороды и бровей — благодаря такому бьюти-лайфхаку Джон Траволта даже помолодел.

Екатерина Варнава