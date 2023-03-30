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4 часа назад

Харламов сел на жесткую диету

Мир новостей

Гарик Харламов и Кристина Асмус, например, после восьми лет совместной жизни объявили о разводе. Стресс юморист, что называется, заедал. И в итоге сильно располнел...

Харламов сел на жесткую диету
Фото: Мир новостейМир новостей

"Я в очередной раз решил худеть, - признается участник и ведущий шоу Comedy Club. - С домашними котлетами, гарнирами и картошкой завязал, теперь у меня в рационе только отварная индейка и обезжиренные супы плюс много жидкости".

Два года назад Харламов уже худел. И про это потом много шутил со сцены:

"Мы тогда запустили толстого меня в небо, но я снова разошелся. В плане веса разошелся. Надо опять брать себя в ежовые рукавицы".

Гарик признает, что главное правило успешной диеты называется правилом трех «c» - спорт, секс, сон. Правда, не всему удается следовать.

"Сон - да, секс - безусловно. А вот со спортом сложнее, потому что я по своей природе - ленивый тюлень, у которого не хватает желания, чтобы порой просто встать с кровати. Приходится делать адские усилия, когда уже лень лежать!"

Сегодня, как говорит Гарик, он весит 113 килограммов.

"Неделю назад я весил 116, уже минус три — это хорошо, - радуется артист. - Лишь бы не сорваться!"

Но в итоге цифра на весах должна стать двузначной. При этом артист уверен, что здоровое питание проще и дешевле.

"Не жарь, а вари, не ешь много углеводов и крахмала, и будет тебе счастье", - говорит Харламов.

Тем более что молодая возлюб­ленная - Катерина - мотивирует его быть в тонусе и форме. С младшей сестрой известной актрисы Анны Ковальчук, напомним, Гарик познакомился на съемках сериала «Гусар», где оба сыграли главные роли. И между ними сразу вспыхнуло светлое чувство!

Звёзды,Анна Ковальчук,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
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