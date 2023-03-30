Звезда "Отчаянных домохозяек" снялась в рекламе Farfetch

Американская актриса Марсия Кросс, известная ролью Бри Ван де Камп в сериале «Отчаянные домохозяйки», стала героиней новой весенне-летней рекламной кампании Farfetch. Соответствующая информация появилась на сайте онлайн-магазина.
Для съемки 61-летняя Марсия Кросс сменила три образа. Актриса примерила красное платье Ferragamo с открытой спиной, леопардовое пальто Dolce&Gabbana, а также кашемировый свитер и юбку Prada.
«Я так устала от мнений других, я могу выбирать сама», — произнесла она.
Помимо нее, в кампейне также принял участие модель Юнес Бенджима.
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