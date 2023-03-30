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1 час назад

61-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" Марсия Кросс снялась в рекламе Farfetch

Газета.Ru

Американская актриса Марсия Кросс, известная ролью Бри Ван де Камп в сериале «Отчаянные домохозяйки», стала героиней новой весенне-летней рекламной кампании Farfetch. Соответствующая информация появилась на сайте онлайн-магазина.

Звезда "Отчаянных домохозяек" снялась в рекламе Farfetch
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для съемки 61-летняя Марсия Кросс сменила три образа. Актриса примерила красное платье Ferragamo с открытой спиной, леопардовое пальто Dolce&Gabbana, а также кашемировый свитер и юбку Prada.

«Я так устала от мнений других, я могу выбирать сама», — произнесла она.

Помимо нее, в кампейне также принял участие модель Юнес Бенджима.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Анджелина Джоли запускает собственный бренд одежды и ювелирных украшений.

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