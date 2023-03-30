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25 минут назад

Историк моды Васильев назвал образ Наташи Королевой "взбесившимся светофором"

Газета.Ru

Историк моды и телеведущий Александр Васильев раскритиковал в разговоре с изданием «7Дней» имидж певицы Наташи Королевой.

Васильев назвал образ Королевой "взбесившимся светофором"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Васильев заявил, что Королева одевается чересчур ярко. Ведущий вспомнил образ Королевой на праздничном концерте «О чем поют мужчины». Артистка предстала на мероприятии в розовой шубе и разноцветных лосинах со смайликами. Ведущий заявил, что элементы гардероба не гармонировали друг с другом.

Васильев назвал принт на лосинах «взбесившимся светофором», так как на нем присутствуют сразу все оттенки. «Сочетание летнего низа с зимним верхом непонятно. Это, знаете, как говорят, в огороде бузина, а в Киеве дядька», — заявил историк моды.

Ведущий отметил, что Королева одевается очень женственно, но хочет показаться маленькой девочкой. «Платья таких фасонов как у нее, можно встретить в детском саду на утреннике. Они как будто вырезаны из детской книжки или из картона», — заключил стилист.

Ранее Наташа Королева заявила, что певица Любовь Успенская «круче Мадонны».

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