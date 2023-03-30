От любви до ненависти: как брак Кидман и Круза разрушил жизни обоих

Актеры до сих пор стараются не встречаться даже на светских раутах.

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В 2001 году Николь Кидман сфотографировали на улице: она была одета в свободные брюки, обошлась без косметики и шла пританцовывая. Казалось, актрису никогда не видели такой расслабленной и счастливой, хотя она только что покинула здание суда, разведясь с мужчиной, которого так сильно любила.

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Брак Николь и Тома Круза продлился почти десять лет, а, если быть точнее, 9 лет и 11 месяцев. Круз очень боялся, что не успел подать документы на развод, ведь по законам Калифорнии после десятой годовщины все имущество супругов делятся ровно пополам.

Оба супруга вздохнули с облегчением, освободившись от брачных уз, но до этого момента успели изрядно испортить жизнь друг другу.

Будь послушной!

Для прессы эта пара казалось настоящим образцом: красивые, успешные, знаменитые. Но внутри семьи все обстояло иначе: Том ожидал, что его молодая жена будет абсолютно послушной. Он выбирал, что ей есть, где сниматься, с кем дружить, какую музыку слушать.

Однажды Том общался с одним из эзотерических коучей, который внушил ему, что шоколад и кофе ему лучше не включать в рацион. Через пару дней он встретился в ресторане с женой и с ужасом увидел, как она заказывает шоколадный торт и чашку капучино. Том устроил супруге грандиозный скандал!

Николь обожала мужа или ей так казалось: она соглашалась на все, лишь бы не раздражать Круза.

Личная трагедия

Но на долю Николь выпало куда большее испытание: она раз за разом переживала выкидыши. Том после третьей замершей беременности, наконец, согласился на усыновление: в семье появилась дочь, а затем и сын. Мальчика, кстати, женщина рожала, согласно всем требованиям сайентологии, — без единого крика, чтобы не огорчать приход малыша в мир.

Николь погрузилась в воспитание малышей и вдруг поняла: она такая сильная и прекрасная, почему необходимо постоянно жить под таким контролем и давлением? И Кидман начала действовать: надевать каблуки, сниматься там, где ей хотелось, даже вышла на сцену театра обнаженной.

Круз посетил спектакль трижды в тайне от жены, он наконец понял: Николь слишком самостоятельна для роли его идеальной Галатеи. Так Том решил развестись. Он снял номер в отеле и дал пресс-конференцию, сообщив всему миру, что теперь свободен.

Николь узнала о расставании вместе с остальными зрителями — по телевизору.

Жить заново

Круз попросил жену не пересекаться с ним, а все дела вести через агентов и адвокатов. Николь была так шокирована, что у нее открылось кровотечение. Врачи считали, что она потеряла последние шансы когда-то забеременеть и родить.

Том же решил переехать в другую страну, перестал появляться на премиях, где могла быть Николь. А позже выбрал в жены ту, которая могла бы быть послушной. Кети Холмс, кажется, на эту роль подходила идеально. Но и тут Круз прогадал: скромная девушка превратилась в настоящую тигрицу, когда родила дочь. Она была готова защищать Сури любой ценой и не допустить влияния на нее сайентологов. И личная жизнь Круза снова разрушилась.