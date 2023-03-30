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26 минут назад

Бывшая солистка «Серебра» показала фигуру в прозрачном платье

Lenta.ruиещё 1

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» Ольга Серябкина показала фигуру в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Экс-солистка «Серебра» показала фигуру в прозрачном платье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

37-летняя певица поделилась серией снимков, на которых она позирует в прозрачном платье, оформленном вертикальными полосами. На размещенных кадрах видно, что сквозь ткань изделия просвечивает нижнее белье артистки. При этом она дополнила образ небольшой сумкой в тон платью и распустила волосы.

Поклонники восхитились фотосессией исполнительницы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Огонь!», «На улицу только в таком наряде не выходите», «Как хороша!», «Шикарная!», «Ну, что тут сказать? Как всегда прекрасна!» — высказывались они.

Ранее Ольга Серябкина показала фигуру после резкого похудения. Поп-исполнительница поделилась видео в сторис, где она запечатлела себя в зеркале с тканевой маской на лице. На размещенных кадрах видно, что она одета в черные шорты и ярко-зеленый топ.

Звёзды,Ольга Серябкина,
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