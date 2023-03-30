Названа стоимость выступления жены Меладзе на корпоративе

Российская певица и супруга артиста Валерия Меладзе Альбина Джанабаева может выступить на корпоративе за 850 тысяч рублей. Об этом сообщает Life.ru.

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Издание опубликовало райдер артистки, согласно которому Джанабаевой требуется наличие туалета в гримерной или недалеко от нее, зеркало в пол, хлеб, овощная или фруктовая закуска, мясная или рыбная нарезка, варенье, вода, а также чай, кофе и безлактозное молоко.

Всего певица просит две гримерки: одну для себя, вторую для коллектива. Если такой возможности нет, одну общую гримерку можно разделить ширмой.

В райдере также указано, что по запросу должны быть предоставлены семь порций салата из меню.

Ранее сообщалось, что Меладзе могут признать иноагентом. Главной причиной является распространившееся в Сети видео, на котором певец во время вечеринки в Дубае ответил на националистический лозунг, произнесенный одним из зрителей.

Сам певец, комментируя данный инцидент, заявил, что находится "вне политики", и выразил надежду на то, что между близкими народами России и Украины установится согласие.

Также стало известно об отмене концертов Меладзе, которые были запланированы в Новосибирске, Барнауле и Кемерове на апрель.