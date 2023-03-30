Что известно об отношениях Аврил Лавин и Tyga

Аврил Лавин и рэпер Tyga наслаждаются обществом друг друга. «Они очень увлечены друг другом», — сказал инсайдер о паре. Напомним, что о романтических чувствах между селебрити заговорили после того, как их заметили за ужином в Nobu в Лос-Анджелесе в прошлом месяце. Позже их видели целующимися во время Недели моды в Париже. Однако пока певица и рэпер не спешат с отношениями.

Фото: Mainstyle Mainstyle

«Они всё ещё не в отношениях и только узнают друг друга. Они делают всё очень медленно, чтобы подстраховаться и узнать друг друга получше, прежде чем приступать к чему-то серьёзному. Но они проводят много времени вместе. Тем более, что совсем скоро Tyga собирается вплотную заняться работой над новой музыкой», — добавил источник.

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Несмотря на то, что рэпер не торопит события, он уже сейчас пошёл на многое и купил для Лавин ожерелье стоимостью в $80 000. Сделанное на заказ украшение от Mavani & Co Jewelry состоит из белых и чёрных бриллиантов в 50 каратов, а также шикарных розовых сапфиров. На фотографии ожерелья, опубликованной в социальных сетях, можно увидеть сразу несколько интересных подвесок, включая две буквы «А» поверх розового сердца, а также два черепа и скрещённые кости, украшенные розовыми лентами. Имя Лавин также занимает центральное место на передней части ожерелья. Вот это настоящий мужчина!

Напомним, что певица проводит время с артистом после неожиданного расставания с женихом Mod Son. На фоне новостей о громком романе, бывший возлюбленный Лавин поделился в Twitter размышлениями о самых важных людях в своей жизни: «Я так благодарен, что у меня есть настоящие друзья, которые будут сидеть со мной на телефоне 2 часа. Если в вашей жизни есть такие люди, не отпускайте их», — написал Mod Son в тот день, когда все видели, как целуются Tyga и Аврил. За неделю до этого музыкант поделился похожими мыслями, впервые рассказав о расставании, которое произошло менее чем через год после новости о помолвки.

«За одну неделю вся моя жизнь полностью изменилась... Я просто знаю, что у всего этого есть план. Я буду держать голову выше + всегда слушать своё сердце, даже когда оно чувствует себя разбитым. Быть окружённым любовью каждый вечер во время тура было абсолютным благословением. У меня самые лучшие друзья во всём мире, спасибо, что всегда прикрывали меня. Увидимся на сцене», — написал он тогда.