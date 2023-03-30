Соколовский назвал брак с Дакотой "неосознанным"

Певец Влад Соколовский признался в беседе с Hello!, что считает брак с экс-супругой Ритой Дакотой неосознанным.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Соколовский заявил, что в их браке приходила «определенная информация», которая «сильно замешивалась со старым мышлением». Артист отметил, что это привело к результатам, которые они сейчас имеют.

Соколовский и Дакота поженились в 2015 году. В их браке родилась дочь Мия. Однако пара развелась в 2018-м. Артистка рассказывала, что бросила мужа из-за измен. Она долго не могла простить экс-супруга, но в итоге пошла на примирение. Дакота назвала это решение лучшим в жизни.

На данный момент Соколовский помолвлен с Ангелиной Сурковой. В 2022 году у них родился сын Дэвид. Музыкант заявил, что изначально сошелся с возлюбленной «на биохимическом уровне». По словам исполнителя, они «влюбились друг в друга без памяти».

Поначалу Соколовский и Суркова находились в созависимых отношениях, сильно ревновали друг друга и несколько раз расставались. В итоге пара решила работать над собой и своим романом.