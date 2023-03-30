Рита Дакота рассказала о критике на "Фабрике звезд"

Музыкальная исполнительница Рита Дакота отказалась выступить на концерте выпускников "Фабрики звезд", потому что ее травмировал опыт взаимодействия с продюсером Константином Меладзе на проекте. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как говорит Дакота, она часто сталкивалась с травлей и газлайтингом на "Фабрике звезд". Константин Меладзе считал, что она не раскрывает свой потенциал, настаивает на не подходящем ей псевдониме и слишком сильно выделяется склонностью к року. Рита старалась стать похожей на других и понравится команде шоу, но ее, вспоминает исполнительница, обвиняли во взаимоисключающих вещах.

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Во время участия в проекте Рита Дакота потеряла дедушку. Переживая утрату, она плакала ночами и написала песню, которую посвятила умершему близкому человеку. Она исполнила композицию, захлебываясь слезами, но оказалась в числе худших и должна была покинуть проект. Тем не менее ее оставили среди участников, но конкурсантка подверглась критике со стороны Константина Меладзе. Фрагмент того выпуска "Фабрики" Дакота опубликовала в блоге.

В ролике слышно, как Меладзе говорит, что у исполнительницы нет души, что она больше любит не музыку как таковую, а себя в ней. Он также выражает уверенность, что Рите не удастся построить творческую карьеру:

"Нужно быть проще. Нужно уметь плакать не только когда тебе плохо, но и когда плохо другому человеку. Нужно меньше любить себя. Из тебя ничего не получится. Ты будешь вызывать в людях отторжение, поверь мне. Мы сегодня могли бы отправить тебя домой, но не отправили. Потому что у нас есть надежда, что ты сможешь".

Рита призналась, что перестала себя любить после того эпизода, однако отметила, что ни на кого давно не держит зла, со всеми в хороших отношениях, а продюсерам благодарна за помощь в начале карьеры. Она также попросила подписчиков не направлять хейт в адрес участников рассказанной истории.