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1 час назад

Певица Рита Дакота рассказала, как ее критиковал Константин Меладзе на "Фабрике звезд"

Мира Маркина

Музыкальная исполнительница Рита Дакота отказалась выступить на концерте выпускников "Фабрики звезд", потому что ее травмировал опыт взаимодействия с продюсером Константином Меладзе на проекте. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Рита Дакота рассказала о критике на "Фабрике звезд"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорит Дакота, она часто сталкивалась с травлей и газлайтингом на "Фабрике звезд". Константин Меладзе считал, что она не раскрывает свой потенциал, настаивает на не подходящем ей псевдониме и слишком сильно выделяется склонностью к року. Рита старалась стать похожей на других и понравится команде шоу, но ее, вспоминает исполнительница, обвиняли во взаимоисключающих вещах.

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Во время участия в проекте Рита Дакота потеряла дедушку. Переживая утрату, она плакала ночами и написала песню, которую посвятила умершему близкому человеку. Она исполнила композицию, захлебываясь слезами, но оказалась в числе худших и должна была покинуть проект. Тем не менее ее оставили среди участников, но конкурсантка подверглась критике со стороны Константина Меладзе. Фрагмент того выпуска "Фабрики" Дакота опубликовала в блоге.

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В ролике слышно, как Меладзе говорит, что у исполнительницы нет души, что она больше любит не музыку как таковую, а себя в ней. Он также выражает уверенность, что Рите не удастся построить творческую карьеру:

"Нужно быть проще. Нужно уметь плакать не только когда тебе плохо, но и когда плохо другому человеку. Нужно меньше любить себя. Из тебя ничего не получится. Ты будешь вызывать в людях отторжение, поверь мне. Мы сегодня могли бы отправить тебя домой, но не отправили. Потому что у нас есть надежда, что ты сможешь".

Рита призналась, что перестала себя любить после того эпизода, однако отметила, что ни на кого давно не держит зла, со всеми в хороших отношениях, а продюсерам благодарна за помощь в начале карьеры. Она также попросила подписчиков не направлять хейт в адрес участников рассказанной истории.

Ранее певица Ольга Бузова пожаловалась на травлю со стороны других звезд.

Звёзды,Рита Дакота,Константин Меладзе,Ольга Бузова,
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