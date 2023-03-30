$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

5 знаменитостей, которые лежали в психбольнице

Мария Иглина

Имена этих знаменитостей можно было часто увидеть в заголовках самых различных СМИ со всего мира. И бывало, что их выставляли не в самом лучшем свете.

5 знаменитостей, которые лежали в психбольнице
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

"Рамблер" расскажет о знаменитостях, чье поведение привело в психиатрическую клинику.

Аманда Байнс

Globallookpress.com

У актрисы Аманды Байнс было много проблем с законом. Так, однажды знаменитость вызвала пожарных, которые обнаружили ее с канистрой бензина в руках. Байнс отвезли на допрос в полицейский участок, однако актриса не смогла объяснить свои действия. И тогда соответствующие органы приняли решение о том, чтобы поместить звезду в психиатрическую клинику на 72 часа.

Бритни Спирс

Globallookpress.com

О психическом состоянии поп-певицы говорят уже многие годы. Спирс пережила скандальное расставание с мужем, танцором Кевином Федерлайном, в 2007 году ее лишили родительских прав, она брила голову, кидалась на людей.

Звезды, которые попались на уловки мошенников

С каждым разом поведению певицы было труднее находить объяснение. И, спустя некоторое время, Бритни Спирс признали тяжело больной и поместили в одну из психиатрических клинику Лос-Анджелеса.

Линдси Лохан

Globallookpress.com

Сейчас актриса Линдси Лохан привела свою жизнь в порядок. Однако еще несколько лет назад она была частым гостем полицейских участков. А из-за зависимостей от алкоголя и запрещенных веществ знаменитость не раз оказывалась в психиатрической больнице.

Том Круз

Globallookpress.com

А вот голливудский актер Том Круз оказался в психиатрической больнице после тяжелого развода с коллегой Кэти Холмс. На том, чтобы звезда стал пациентом лечебницы, настояли близкие друзья актера и врачи.

Чарли Шин

Globallookpress.com

Однажды сотрудники полиции обнаружили актера Чарли Шина в номере отеля полностью обнаженным. Он разрушал все вокруг себя и кричал на сотрудников гостиницы. Полицейские решили, что такое поведение связано с запрещенными веществами, однако представители Шина заверили, что все дело в аллергической реакции на лекарства, которые он принимал.

Звёзды,Аманда Байнс,Линдси Лохан,Кэти Холмс,Том Круз,Чарли Шин,Бритни Спирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий