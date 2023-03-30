5 знаменитостей, которые лежали в психбольнице

Имена этих знаменитостей можно было часто увидеть в заголовках самых различных СМИ со всего мира. И бывало, что их выставляли не в самом лучшем свете.

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"Рамблер" расскажет о знаменитостях, чье поведение привело в психиатрическую клинику.

Аманда Байнс

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У актрисы Аманды Байнс было много проблем с законом. Так, однажды знаменитость вызвала пожарных, которые обнаружили ее с канистрой бензина в руках. Байнс отвезли на допрос в полицейский участок, однако актриса не смогла объяснить свои действия. И тогда соответствующие органы приняли решение о том, чтобы поместить звезду в психиатрическую клинику на 72 часа.

Бритни Спирс

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О психическом состоянии поп-певицы говорят уже многие годы. Спирс пережила скандальное расставание с мужем, танцором Кевином Федерлайном, в 2007 году ее лишили родительских прав, она брила голову, кидалась на людей.

С каждым разом поведению певицы было труднее находить объяснение. И, спустя некоторое время, Бритни Спирс признали тяжело больной и поместили в одну из психиатрических клинику Лос-Анджелеса.

Линдси Лохан

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Сейчас актриса Линдси Лохан привела свою жизнь в порядок. Однако еще несколько лет назад она была частым гостем полицейских участков. А из-за зависимостей от алкоголя и запрещенных веществ знаменитость не раз оказывалась в психиатрической больнице.

Том Круз

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А вот голливудский актер Том Круз оказался в психиатрической больнице после тяжелого развода с коллегой Кэти Холмс. На том, чтобы звезда стал пациентом лечебницы, настояли близкие друзья актера и врачи.

Чарли Шин

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