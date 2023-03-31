49-летняя Клум снялась в леопардовом мини с бантом

Немецкая супермодель Хайди Клум опубликовала видео в откровенном образе. Снимками она поделилась в социальных сетях.
49-летняя Хайди Клум появилась на публике в леопардовом мини-платье с крупным бантом. Образ дополнили туфли на высоком каблуке. Модели сделали укладку на прямые волосы и вечерний макияж.
Хайди Клум замужем за музыкантом Томом Каулитцем. Пара поженилась в августе 2019 года. Этот брак стал для Каулитца первым, а для Клум, которая старше него на 17 лет, — третьим. В 1997-2002 годах она была замужем за стилистом Риком Пипино. В 2005-м она вышла замуж за британского музыканта Сила, от которого впоследствии родила троих детей — сыновей Генри, Йохана и дочь Лу. Певец также удочерил Лени, дочь супермодели от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе.
Ранее сообщалось, что 49-летняя Хайди Клум вышла в свет в «голом» платье с разрезом от бедра. Супермодель дополнила образ синими босоножками на высоком каблуке, сделала «мокрую укладку» и яркий макияж с акцентом на глаза.