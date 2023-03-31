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2 часа назад

Федор Бондарчук и Паулина Андреева впервые за долгое время вышли в свет

Газета.Ru

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева вышли на публику во время премьеры сериала «Актрисы». Соответствующие снимки появились в Telegram-канале Peopletalk.

Бондарчук и Андреева впервые за долгое время вышли в свет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Федор Бондарчук и Паулина Андреева впервые за долгое время вышли в свет. Для премьеры актриса выбрала лаконичный черный костюм из жакета и брюк, которых дополнил широкий ремень. Завершили образ туфли с острым мысом и на высоком каблуке. Федор Бондарчук предпочел для вечера строгий смокинг.

Сериал Федора Бондарчука «Актрисы» вышел 30 марта в онлайн-кинотеатрах Wink и Кинопоиск. Автор сценария — актриса Паулина Андреева, известная по проектам «Псих», «13 клиническая», «The Телки». Сериал расскажет о реальной жизни артистов — об их страхах, желаниях и целях. Проект поделен на три акта, между которыми пройдет 3 года. Таким образом зритель сможет проследить судьбу героев во времени.

В ролях — Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Сергей Гилев, Алексей Макаров, Роман Евдокимов, Анна Невская, Ольга Макеева, Павел Попов. В проекте также приняла участие певица Лолита Милявская, сыгравшая директора театра.

Ранее сообщалось, что Федор Бондарчук вновь появился на публике без Паулины Андреевой.

Звёзды,Полина Пушкарук,Сергей Гилев,Анна Невская,Роман Евдокимов,Елена Николаева,Ольга Макеева,Лолита Милявская,Алексей Макаров,Павел Попов,Светлана Ходченкова,Федор Бондарчук,Паулина Андреева,
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