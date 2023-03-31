Бондарчук и Андреева впервые за долгое время вышли в свет

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева вышли на публику во время премьеры сериала «Актрисы». Соответствующие снимки появились в Telegram-канале Peopletalk.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Федор Бондарчук и Паулина Андреева впервые за долгое время вышли в свет. Для премьеры актриса выбрала лаконичный черный костюм из жакета и брюк, которых дополнил широкий ремень. Завершили образ туфли с острым мысом и на высоком каблуке. Федор Бондарчук предпочел для вечера строгий смокинг.

Сериал Федора Бондарчука «Актрисы» вышел 30 марта в онлайн-кинотеатрах Wink и Кинопоиск. Автор сценария — актриса Паулина Андреева, известная по проектам «Псих», «13 клиническая», «The Телки». Сериал расскажет о реальной жизни артистов — об их страхах, желаниях и целях. Проект поделен на три акта, между которыми пройдет 3 года. Таким образом зритель сможет проследить судьбу героев во времени.