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3 часа назад

36-летняя Глюкоза показала фигуру в легинсах на тренировке

Газета.Ru

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, опубликовала фото в спортивном образе. Снимками она поделилась в социальных сетях.

36-летняя Глюкоза показала фигуру в легинсах на тренировке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

36-летняя певица опубликовала видео, в котором позировала во время спортивной тренировки. В кадре она снялась в серых легинсах и белой толстовке. Она позировала без макияжа и укладки. Специально для подписчиков Глюкоза показала процесс тренировки для спины.

Глюкоза регулярно публикует фото в откровенных нарядах. Недавно Глюкозу раскритиковали за съемку в нижнем белье под пальто. На снимках она распахнула коричневое пальто и показала нижнее белье: белоснежные трусы с завышенной талией и нюдовый бюстгальтер.

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Ионова) воспитывает двоих детей от бизнесмена Александра Чистякова, за которым она замужем с 2006 года. В 2007 году артистка родила дочь Лидию, а в 2011-м дочь Веру. В настоящее время старший ребенок Глюкозы строит музыкальную карьеру: 15-летняя Лидия выступает под псевдонимом ray.

Ранее сообщалось, что певица Глюкоза рассказала о своем питании.

Звёзды,Александр Чистяков,Наталья Ионова,
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