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11 минут назад

Модель Лена Перминова снялась в "голом" платье с разрезами на балконе в Париже

Газета.Ru

Модель Лена Перминова опубликовала серию фотографий в откровенном платье из новой съемки в Париже. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Перминова снялась в "голом" платье с разрезами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Жена российского миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова позировала на балконе одного из домов в Париже. Для съемки она выбрала черное «голое» платье с разрезами и отделкой из кружева. Ей сделали укладку и вечерний макияж.

Лена Перминова растит троих сыновей и дочь от бизнесмена Александра Лебедева: их старшему мальчику Никите 13 лет, среднему Егору 11 лет, дочери Арине 8 лет и младшему Александру один год. Предприниматель в 2020 году сделал предложение возлюбленной, однако они пока не сыграли свадьбу. Модель признавалась подписчикам, что у них были кризисы в отношениях — три раза они расставались. После последней крупной ссоры Александр Лебедев вернулся к возлюбленной, когда узнал о ее четвертой беременности.

Ранее сообщалось, что модель Лена Перминова высказалась о жизни с мужчиной без регистрации брака.

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