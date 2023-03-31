Известный фотограф: «Звезды — это люди в футляре»

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О самой любимой модели

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Я работал со многими звездами российского шоу-бизнеса, но сотрудничество с некоторыми знаменитостями запомнилось надолго. Например, я очень люблю работать с Юлией Пересильд. Она занимает особое место в моем сердце. Думаю, я тайно в нее влюблен. Хотя как фотограф я влюбляюсь в каждую свою модель, по крайней мере на съемках. Это очень помогает, потому что когда видишь человека влюбленными глазами, ты видишь в нем только лучшее!

Бывало, что съемки шли, скажем так, неидеально. Но я люблю вызовы. Всю жизнь их стараюсь принимать, когда судьба подбрасывает. Даже когда кажется, что мне это не по плечу. Так интереснее жить, что ли. Всегда делаешь выводы, становишься опытнее и сильнее и идешь дальше.

О том, каково работать со звездами

Работа со звездами — мощный вызов. Это люди, время которых часто расписано по минутам. Тебя приглашают, потому что уверены в результате, твоей надежности и лояльности. Ты не допустишь утечки снимков, не будешь хулиганить на съемке, сделаешь все быстро и профессионально.

Предсказуемость и надежность — признаки профессионализма. Вообще, работать с артистами очень интересно. Это харизматики, прошедшие довольно непростой путь к успеху. Почти все с непростым характером, но тем интереснее и азартнее с ними работать.

О работе с Ренатой Литвиновой и Земфирой

Сотрудничество с Ренатой и Земфирой дало большой импульс моей карьере в самом ее начале. Я всегда вспоминаю об этом времени с благодарностью. Это большая и важная глава моей творческой жизни. У нас было много совместных фото- и видеосъемок. Я многому научился тогда у Ренаты. Я вообще всегда стараюсь учиться и воспринимать новое.

Когда мы работали над обложкой альбома Земфиры «Жить в твоей голове», долго снимали, искали и думали, как и что это может быть. В итоге на обложку попал довольно случайный кадр, снятый внезапно на кухне под обычным потолочным светильником. Видите, бывает и такое. Не всегда все продумано и заранее спланировано.

О нелюбви звезд к экспериментам

К сожалению, российские звезды неохотно принимают участие в творческих съемках. Почему?

Я могу ошибаться, но селебрити — это такие люди в футляре. У них есть устоявшийся образ, который работает и хорошо продается. Любой выход из этого образа несет риски.

Кому нужны риски, если это бизнес? Это применимо не ко всем, разумеется. Есть артисты, которые любят эксперименты и не боятся их. И это прекрасно!

О работах, которыми можно гордиться

Мне нравится то, что я делаю, но я никогда не придаю этому сверхзначения. Мне просто не очень свойственно относиться к себе слишком серьезно. Я такой человек. Я просто фотограф — так вышло. Кому-то мои работы по душе, а кому-то — нет. Это абсолютно нормально.

Могу выделить серию своих фотографий про депрессию, мне она нравится. Я хотел как-то проиллюстрировать это состояние, которым страдают, по разным оценкам, около 280 миллионов человек во всем мире.

Горжусь своими проектами для театров МХТ им. Чехова и «Сатирикон». Кроме того, мне нравится наше сотрудничество с «Московским долголетием», я правда горжусь этими снимками. Также я снимал проект про эйджизм. Эйджизм — это дискриминация по возрасту, которому особенно подвержены женщины.

Отдельное место в моем сердце занимает проект про науку и ученых. Я фанат науки и много читаю, смотрю и слушаю на тему космоса, физики, истории цивилизаций, культуры и религий. В этом проекте я снимал молодых российских ученых, а также именитых и известных популяризаторов науки.

Мне тогда удалось снять Николая Дроздова, чем я очень горжусь. Воспоминания о нашей встрече, которая длилась пару часов, я точно сохраню на всю жизнь. Мы говорили с ним о человечестве, религии, истории и космосе. Это было невероятно!

О детстве и Москве

Благодаря моей работе у меня есть возможность путешествовать, что я и делаю довольно часто. Знаете, побывав в разных концах света и посетив немало стран и их столиц, я начинаю скучать по Москве буквально через неделю после отъезда. Все-таки это мой дом. В поездках иногда задаю себе вопрос: «А смог бы я тут жить?» Каким бы замечательным ни был город, в котором я находился, ответ всегда один: я хочу жить там, где мне комфортно, уютно, спокойно и интересно. Там, где я вырос. Слишком многое связывает меня с Москвой.

Я родился в Москве и всю свою сознательную жизнь прожил в этом городе. Здесь прошло мое детство, здесь я ходил в школу, занимался во всевозможных секциях, которые были доступны в нашем районе. Могу сказать, что помню город примерно с 1985 года.

Мне, как коренному москвичу, очень радостно видеть то, что происходит с нашим городом сейчас. Когда приезжали друзья или коллеги из других стран, всегда было очень приятно гулять с ними по Москве, показывать ее и гордиться красотой и удобством моего города. Они всегда под впечатлением уезжали.

О любимом месте в городе

Мы с другом открыли фотостудию в парке ВДНХ. Я обожаю это место! Это настоящее историческое, культурное и архитектурное наследие города, причем очень красиво и современно отреставрированное и обустроенное с точки зрения удобства.

Я помню ВДНХ с детства, но за последние шесть лет парк изменился колоссально. Сейчас это, пожалуй, мое любимое место в городе, причем и зимой, и летом

Там всегда есть чем заняться. Можно покататься и на велосипеде, и на роликах, и на скейте, можно подтянуться на турниках, поплавать на лодке, сходить в музей или на аттракцион, можно посидеть в классном ресторане или кафе, зайти в фотостудию...