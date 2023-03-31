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25 минут назад

Младшая сестра Кейт Мосс снялась топлес

Lenta.ru

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти вновь показала тело в откровенном образе и поделилась снимком с фанатами. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Младшая сестра Кейт Мосс снялась топлес
Фото: Lenta.ruLenta.ru

25-летняя манекенщица опубликовала снимок, на котором она позирует топлес, прикрывая обнаженную грудь руками. Знаменитость снялась в полупрозрачных стрингах белого цвета, отказавшись при этом от макияжа. На размещенном кадре видно, что волосы Мосс распущены. В то же время аксессуары инфлюэнсер решила не надевать.

«Стараюсь изо всех сил, чтобы спрятать свой бюст», — пошутила модель в описании к публикации.

В феврале 2022 года стало известно, что Лотти Мосс оказалась в реабилитационном центре из-за наркотической зависимости. «Жестоко, но правдиво», — подписала Мосс пост, который набрал почти миллион просмотров на платформе TikTok.

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