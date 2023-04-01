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52 минуты назад

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась важной новостью после встречи с онкобольной матерью

runews24.ruиещё 1

Дочь Анастасии Заворотнюк модель Анна Заворотнюк вышла на связь со своими подписчиками в соцсетях. Так, в личном блоге она разместила новую публикацию и проинформировала поклонников о том, как прошла ее встреча с семьей в Москве.

Дочь Заворотнюк поделилась важной новостью после встречи с матерью
Фото: runews24.rurunews24.ru

Подписчики обрадовались, прочитав, что у родственников модели все в порядке. Анна отметила, что в семье все отлично, в том числе и у бабушки.

Помимо этого, дочь популярной актрисы добавила, что в конце апреля вновь планирует лететь в Дубай. На данный момент модель находится в Москве.

Стоит отметить, что большинство поклонников связали приезд Анны Заворотнюк в Москву с выпиской ее тяжелобольной матери из онкологической клиники. Напомним, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» уже четыре года борется с раком головного мозга.

Звёзды,Анна Заворотнюк,Анастасия Заворотнюк,
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