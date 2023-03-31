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Лариса Долина раскритиковала некоторых своих коллег

Некоторых своих коллег, которые предпочитают идти на поводу у своего зрителя и слушателя, раскритиковала в интервью KP.RU советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка России Лариса Долина. Она считает такое поведение неправильным.

«Допустим, ты выпустил какой-то хит, он стал народным. Да, ты идешь на поводу, но дальше ты должен более сложные произведения петь», — пояснила она.

Певица считает, что настоящего артиста его публика должна любить любого. Такие исполнители, по ее словам, могут писать ту музыку, которая нравится им, а не ту, что в какой-то момент становится модной.

Ранее Долина ответила на критику за танец в короткой юбке. Артистка заявила, что находится в хорошей форме и не стесняется своего возраста.

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