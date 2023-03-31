Петросян заявил, что 75-летний Винокур "еще молодой"

Юморист Евгений Петросян поздравил в Telegram-канале коллегу Владимира Винокура с 75-летием.
Петросян заявил, что Винокур «еще молодой» человек по своему духу и восприятию жизни. По мнению артиста, старость прекрасна, если в ней живет молодость.
«Душа человека всегда может быть молодой и красивой, главное сохранить в жизни оптимизм. Вот это про тебя», — обратился к коллеге комик.
Петросян добавил, что Винокур дружит с «юмором, окрашенным самоиронией».
«Это все в тебе играет яркими красками. И пусть так будет много-много лет еще», — отметил юморист.
Он добавил, что желает развития и процветания Театру пародий Владимира Винокура.
31 марта президент России Владимир Путин поздравил Винокура с 75-летием. Он назвал юмориста человеком многогранного таланта и неиссякаемой творческой энергии. По его словам, звезда продолжаете радовать поклонников жизнеутверждающим оптимизмом, блестящим чувством юмора и неподражаемым артистическим темпераментом. Президент пожелал юбиляру здоровья, вдохновения и успехов.