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52 минуты назад

Евгений Петросян заявил, что 75-летний Винокур "еще молодой"

Газета.Ruиещё 3

Юморист Евгений Петросян поздравил в Telegram-канале коллегу Владимира Винокура с 75-летием.

Петросян заявил, что 75-летний Винокур "еще молодой"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Петросян заявил, что Винокур «еще молодой» человек по своему духу и восприятию жизни. По мнению артиста, старость прекрасна, если в ней живет молодость.

«Душа человека всегда может быть молодой и красивой, главное сохранить в жизни оптимизм. Вот это про тебя», — обратился к коллеге комик.

Петросян добавил, что Винокур дружит с «юмором, окрашенным самоиронией».

«Это все в тебе играет яркими красками. И пусть так будет много-много лет еще», — отметил юморист.

Он добавил, что желает развития и процветания Театру пародий Владимира Винокура.

31 марта президент России Владимир Путин поздравил Винокура с 75-летием. Он назвал юмориста человеком многогранного таланта и неиссякаемой творческой энергии. По его словам, звезда продолжаете радовать поклонников жизнеутверждающим оптимизмом, блестящим чувством юмора и неподражаемым артистическим темпераментом. Президент пожелал юбиляру здоровья, вдохновения и успехов.

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