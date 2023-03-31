Кардашьян ответила на обвинения в чрезмерной пластике лица

Американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян отреагировала на критику хейтеров, которые обвиняют ее в злоупотреблении пластическими операциями. Соответствующее высказывание появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

38-летняя знаменитость поделилась роликом с тренировки, на котором она запечатлена с распущенными волосами и без макияжа на лице. Предпринимательница была одета в черный спортивный комплекс, который состоял из бра и легинсов. На размещенных кадрах также видно, что модель снимала видео с улучшающим внешность фильтром.

Один из поклонников оставил комментарий по поводу изменившегося внешнего вида Кардашьян. «Ты не скучаешь по старому лицу?» — пошутил фанат. «Нет», — ответила телезвезда, которую регулярно критикуют за чрезмерную пластику, а также слишком частому обращению к косметологам.