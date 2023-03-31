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27 минут назад

Кендалл Дженнер поймали за поцелуями с новым бойфрендом

Газета.Ru

Модель и звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер продолжает подогревать слухи о своем романе с пуэрто-риканским рэпером Bad Bunny. Об этом сообщает Page Six.

Дженнер поймали за поцелуями с новым бойфрендом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

27-летняя Кендалл Дженнер и 29-летний Бенито Антонио Мартинес Окасио, известный под псевдонимом Bad Bunny, попали в объективы папарацци во время свидания в ресторане Sushi Fumi в Лос-Анджелесе. По словам очевидцев, влюбленные не скрывали своих чувств друг к другу, держались за руки и даже целовались.

Слухи о новом романе Кендалл Дженнер впервые появились в СМИ в начале марта после того, как модель в компании рэпера заметили вместе на вечеринке Бейонсе и Jay-Z в Chateau Marmont. По словам инсайдеров, Кендалл и Bad Bunny очень нравятся друг другу и хорошо проводят время в компании общих друзей.

«Он ей нравится, и ей весело. Он отличается от парней, с которыми она встречалась в прошлом. Он очень обаятельный», — уточнил инсайдер.

Ранее сообщалось, что Кендалл Дженнер в обтягивающем платье из латекса снялась посреди пустыни.

Звёзды,Кендалл Дженнер,
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