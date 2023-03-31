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1 час назад

42-летняя Кристина Агилера вышла в свет в откровенном платье с глубоким декольте

Газета.Ru

Американская певица Кристина Агилера посетила премию GLAAD Media Awards, которая прошла в Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе. Фотографии с мероприятия появились на Daily Mail.

Агилера вышла в свет в откровенном платье с глубоким декольте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

42-летняя Кристина Агилера появилась на красной дорожке в сверкающем черном платье с глубоким декольте и длинным шлейфом. Образ певицы дополнили высокие перчатки в тон платью и многослойное бриллиантовое колье.

На днях стало известно, что Кристина Агилера стала соучредительницей бренда сексуального здоровья Playground. Певица выпустила первый и единственный одобренный FDA персональный лубрикант с четырьмя уникальными ингредиентами (ферментированный экстракт бамбука, ашвагандха, трава рогатого козла и черный кохош). У лубрикантов игривые названия: Date Night, который, по словам Агилеры, является ее любимым из-за эссенций шампанского и ванили, а также Love Sesh, After Hours и Mini Escape.

Ранее сообщалось, что Кристина Агилера показала фигуру топлес на фото.

Звёзды,Кристина Агилера,
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