Утяшева рассказала, как избежать срывов во время похудения

37-летняя телеведущая и мама двоих детей является обладательницей прекрасной фигуры, которой могут позавидовать даже именитые модели. Поэтому советам Ляйсан мы доверяем на все сто и всегда стараемся делиться ими с вами. В этот раз Утяшева в своем Telegram-канале дала рекомендации тем, кто никак не может сбросить злосчастные лишние килограммы из-за постоянных срывов. Тема актуальна как никогда, не так ли? И оказалось, что решить эту проблему можно довольно просто, а главное — безболезненно.

Фото: Super.ru Super.ru

По словам Ляйсан, дисциплина — один из важнейших аспектов эффективного похудения. «Многим это очень знакомо, когда мы начинаем сидеть пару дней на правильном питании, потом срываемся, жалеем об этом, снова возвращаемся — и так по кругу. Причем бывает, что на такие срывы организм реагирует не самым лучшим образом и вес может откатиться прилично назад вместе с сантиметрами на талии», — объясняет телеведущая. Для того чтобы предотвратить подобный круговорот срывов в природе, Утяшева советует просто правильно подготовить организм к диете.

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«Чтобы избежать срывов, мы для начала себя очень аккуратно готовим и, к примеру, с интервалом в пять дней изымаем какие-то вредные продукты из рациона. Начать можно с самого очевидного. К примеру, со сладких газированных напитков. Еще через пять дней убираем мучное и так далее. Таким образом, организм меньше стрессует, чем если бы мы залпом все убрали, — этим способом можно постараться избежать срывов. <...> Да, тут нужно помнить, что только правильное и сбалансированное питание (вместе с регулярными тренировками) поможет сбросить лишние килограммы и получить тело своей мечты», — поделилась наблюдениями Ляйсан.