$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Ляйсан Утяшева назвала действенный способ, как избежать срывов во время похудения

Super.ru

37-летняя телеведущая и мама двоих детей является обладательницей прекрасной фигуры, которой могут позавидовать даже именитые модели. Поэтому советам Ляйсан мы доверяем на все сто и всегда стараемся делиться ими с вами. В этот раз Утяшева в своем Telegram-канале дала рекомендации тем, кто никак не может сбросить злосчастные лишние килограммы из-за постоянных срывов. Тема актуальна как никогда, не так ли? И оказалось, что решить эту проблему можно довольно просто, а главное — безболезненно.

Утяшева рассказала, как избежать срывов во время похудения
Фото: Super.ruSuper.ru

По словам Ляйсан, дисциплина — один из важнейших аспектов эффективного похудения. «Многим это очень знакомо, когда мы начинаем сидеть пару дней на правильном питании, потом срываемся, жалеем об этом, снова возвращаемся — и так по кругу. Причем бывает, что на такие срывы организм реагирует не самым лучшим образом и вес может откатиться прилично назад вместе с сантиметрами на талии», — объясняет телеведущая. Для того чтобы предотвратить подобный круговорот срывов в природе, Утяшева советует просто правильно подготовить организм к диете.

Видео дня

«Чтобы избежать срывов, мы для начала себя очень аккуратно готовим и, к примеру, с интервалом в пять дней изымаем какие-то вредные продукты из рациона. Начать можно с самого очевидного. К примеру, со сладких газированных напитков. Еще через пять дней убираем мучное и так далее. Таким образом, организм меньше стрессует, чем если бы мы залпом все убрали, — этим способом можно постараться избежать срывов. <...> Да, тут нужно помнить, что только правильное и сбалансированное питание (вместе с регулярными тренировками) поможет сбросить лишние килограммы и получить тело своей мечты», — поделилась наблюдениями Ляйсан.

Ведущая добавила, что мгновенно похудеть можно только в сказке, поэтому нужно заранее настраивать себя на медленный, но верный путь к цели. По словам Ляйсан, именно такой постепенный процесс сброса лишних килограммов меньше вредит организму. К слову, до этого Утяшева делилась своим секретом борьбы с отеками, а еще рассказывала, как не переедать вечером.

Звёзды,Ляйсан Утяшева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий