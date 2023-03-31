Невеста Роналду назвала общественное место, где у них был секс

Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о самом странном месте, где они с футболистом занимались сексом. Об этом пишет Daily Mail.

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В одном из эпизодов своего шоу на Netflix «Я Джорджина» модель призналась, что однажды у них с Криштиану Роналду был секс в общественном месте.

«Как-то я не хотела заходить в воду на пляже, но когда пришла домой, Криш предложил мне пойти в спа. Я была очень уставшей, но это не помешало нам заняться сексом прямо там», — рассказала Джорджина.

В этом же эпизоде Джарджина Родригес поделилась планами на будущее. Модель рассказала, куда переедет их семья после того, как Криштиану Роналду завершит карьеру.

«Лиссабон — это город, где в будущем мы будем жить с моей семьей. Большое спасибо Саудовской Аравии за такой удивительный прием. Мы чрезвычайно рады этому новому приключению, и мы хотели бы сказать спасибо всем, благодаря кому это произошло», — сказала Джорджина.