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24 минуты назад

Невеста Роналду назвала необычное место, где занималась сексом с футболистом

Газета.Ru

Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о самом странном месте, где они с футболистом занимались сексом. Об этом пишет Daily Mail.

Невеста Роналду назвала общественное место, где у них был секс
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В одном из эпизодов своего шоу на Netflix «Я Джорджина» модель призналась, что однажды у них с Криштиану Роналду был секс в общественном месте.

«Как-то я не хотела заходить в воду на пляже, но когда пришла домой, Криш предложил мне пойти в спа. Я была очень уставшей, но это не помешало нам заняться сексом прямо там», — рассказала Джорджина.

В этом же эпизоде Джарджина Родригес поделилась планами на будущее. Модель рассказала, куда переедет их семья после того, как Криштиану Роналду завершит карьеру.

«Лиссабон — это город, где в будущем мы будем жить с моей семьей. Большое спасибо Саудовской Аравии за такой удивительный прием. Мы чрезвычайно рады этому новому приключению, и мы хотели бы сказать спасибо всем, благодаря кому это произошло», — сказала Джорджина.

Ранее Джорджина Родригес призналась, что пережила три выкидыша.

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