Мэрайя Кэри в купальнике снялась с молодым бойфрендом на отдыхе

54-летняя Мэрайя Кэри выложила в социальных сетях видеоролик, снятый во время морской прогулки. В кадре исполнительница хита «All I Want for Christmas Is You» предстала в солнцезащитных очках, расстегнутом по пояс гидрокостюме и неоновом купальнике. Певица позировала на борту яхты вместе со своим бойфрендом, 39-летним танцором Брайаном Танака, который поцеловал ее в щеку на камеру.