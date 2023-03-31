Мэрайя Кэри в купальнике снялась с молодым бойфрендом на отдыхе

54-летняя Мэрайя Кэри выложила в социальных сетях видеоролик, снятый во время морской прогулки. В кадре исполнительница хита «All I Want for Christmas Is You» предстала в солнцезащитных очках, расстегнутом по пояс гидрокостюме и неоновом купальнике. Певица позировала на борту яхты вместе со своим бойфрендом, 39-летним танцором Брайаном Танака, который поцеловал ее в щеку на камеру.

Мэрайя Кэри была замужем дважды. Первым мужем звезды стал музыкальный продюсер Томми Мотоллой, в браке с которым она прожила около четырех лет, с 1993 по 1997 год. В 2008 году она вышла замуж за Ника Кэннона, в 2011-м у супругов родились близнецы Монро и Мороккан, а в 2016-м они развелись. С танцором Брайаном Танака она встречается с 2016 года — он младше нее на 14 лет.