$76.45+0.1482.39-0.75

Первое фото певицы Славы и ее дочери в роддоме: рыдает, но счастливая!

3

Вчера в российском интернете прогремела новость о том, что знаменитая музыкальная исполнительница Слава стала бабушкой. 42-летняя артистка пришла в восторг, когда узнала, что её первый внук появился на свет и в чувствах записала обращение к публике, разрыдавшись от счастья.

Первое фото певицы Славы и ее дочери в роддоме
© Popcake.tv

«Я стала бабушкой! Принимаем поздравления! Ура! День счастья!» — поделилась она позитивными эмоциями со своей аудиторией.

Однако, знаменитость поздравила свою дочь с пополнением в семействе не только на словах. Она приложила к своему поздравление трогательный ролик, на котором семейная чета запечатлена в больничной палате: Саша Морозова держит на руках своего новорождённого сына, а рядом расчувствовавшаяся бабушка пытается прийти в себя после приятного волнения.

Popcake.tv

Кстати, Саша не стала скрывать пол малыша (у неё родился мальчик), но имя своего наследника девушка оглашать пока не хочет. Позднее Морозова обещала рассказать все нюансы происходящего в жизни, о том, как проходили роды и, возможно, захочет показать лицо ребёнка преданным фанатам. А пока девушка поделилась только тем, что у нее изменился эмоциональный фон. Молодая мама отмечает, что стала очень чувствительной даже к мелочам.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий