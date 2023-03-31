Первое фото певицы Славы и ее дочери в роддоме

Вчера в российском интернете прогремела новость о том, что знаменитая музыкальная исполнительница Слава стала бабушкой. 42-летняя артистка пришла в восторг, когда узнала, что её первый внук появился на свет и в чувствах записала обращение к публике, разрыдавшись от счастья.

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«Я стала бабушкой! Принимаем поздравления! Ура! День счастья!» — поделилась она позитивными эмоциями со своей аудиторией.

Однако, знаменитость поздравила свою дочь с пополнением в семействе не только на словах. Она приложила к своему поздравление трогательный ролик, на котором семейная чета запечатлена в больничной палате: Саша Морозова держит на руках своего новорождённого сына, а рядом расчувствовавшаяся бабушка пытается прийти в себя после приятного волнения.

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