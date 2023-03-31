Первое фото певицы Славы и ее дочери в роддоме: рыдает, но счастливая!
Вчера в российском интернете прогремела новость о том, что знаменитая музыкальная исполнительница Слава стала бабушкой. 42-летняя артистка пришла в восторг, когда узнала, что её первый внук появился на свет и в чувствах записала обращение к публике, разрыдавшись от счастья.
«Я стала бабушкой! Принимаем поздравления! Ура! День счастья!» — поделилась она позитивными эмоциями со своей аудиторией.
Однако, знаменитость поздравила свою дочь с пополнением в семействе не только на словах. Она приложила к своему поздравление трогательный ролик, на котором семейная чета запечатлена в больничной палате: Саша Морозова держит на руках своего новорождённого сына, а рядом расчувствовавшаяся бабушка пытается прийти в себя после приятного волнения.
Кстати, Саша не стала скрывать пол малыша (у неё родился мальчик), но имя своего наследника девушка оглашать пока не хочет. Позднее Морозова обещала рассказать все нюансы происходящего в жизни, о том, как проходили роды и, возможно, захочет показать лицо ребёнка преданным фанатам. А пока девушка поделилась только тем, что у нее изменился эмоциональный фон. Молодая мама отмечает, что стала очень чувствительной даже к мелочам.