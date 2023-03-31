Стоун в жакете на голое тело появилась на обложке журнала

Американская актриса Шэрон Стоун, известная ролью в «Основном инстинкте», снялась для digital-обложки Elle Spain. Соответствующие фотографии появились в официальном аккаунте издания в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

65-летняя Шэрон Стоун стала героиней свежего номера испанской версии журнала Elle. Она позировала фотографу Майклу Мюллеру в белоснежном костюме Schiaparelli, состоящем из приталенного жакета и прямых брюк. Актриса надела жакет на голое тело и дополнила образ золотыми босоножками и аксессуарами — серьгами, массивным колье в виде замка и брошью.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Шэрон Стоун заработала на $13,5 млн меньше, чем Майкл Дуглас на «Основном инстинкте». По словам Стоун, она получила $500 тыс., в то время как Дуглас — $14 млн, поскольку была «новичком», а он — «очень большой звездой».