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1 час назад

32-летняя Рита Ора снялась в бикини на пляже в Сиднее

Газета.Ru

Певица Рита Ора опубликовала фотографии в бикини. Соответствующими снимками она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

32-летняя Рита Ора снялась в бикини на пляже в Сиднее
Фото: Газета.RuГазета.Ru

32-летняя Рита Ора выложила в социальных сетях несколько кадров, сделанных на пляже в Сиднее. Исполнительница предстала в раздельном купальнике, состоящем из лифа с треугольными чашками и плавок-бикини на завязках. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и цепочкой на талию.

Ранее Рита Ора впервые показала помолвочное кольцо и призналась, что выбрала его сама. «Я отвела его в ювелирный магазин и точно указала на кольцо, которое хочу», — рассказала она в эфире «Ночного шоу с Джимми Фэллоном».

В прошлом году Рита Ора тайно вышла замуж за кинорежиссера Тайку Вайтити, с которым встречалась около года. В январе 2023 года певица подтвердила новости о свадьбе в эфире радиостанции Heart.

Звёзды,Джимми Фэллон,Рита Ора,
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