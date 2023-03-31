32-летняя Рита Ора снялась в бикини на пляже в Сиднее

Певица Рита Ора опубликовала фотографии в бикини. Соответствующими снимками она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

32-летняя Рита Ора выложила в социальных сетях несколько кадров, сделанных на пляже в Сиднее. Исполнительница предстала в раздельном купальнике, состоящем из лифа с треугольными чашками и плавок-бикини на завязках. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и цепочкой на талию.

Ранее Рита Ора впервые показала помолвочное кольцо и призналась, что выбрала его сама. «Я отвела его в ювелирный магазин и точно указала на кольцо, которое хочу», — рассказала она в эфире «Ночного шоу с Джимми Фэллоном».