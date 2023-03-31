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1 час назад

Ида Галич рассказала, как ей признался в любви 17-летний артист

Super.ru

В последнее время блогер сражает всех наповал своим весенним преображением. Только на днях мы писали про то, что свежие фотографии Иды в новом образе просто взорвали запрещенную соцсеть. А теперь оказалось, что своей красотой и обаянием девушка покорила сердце одного всем нам известного артиста — зовут его Ваня Дмитриенко. Но вот незадача, блогера и начинающего, но уже довольно популярного исполнителя разделяет возрастная пропасть: Ване всего 17, а о возрасте женщины после 30 говорить не принято! Но спешим вас успокоить: Галич и Дмитриенко связывает исключительно платоническая любовь.

Галич рассказала, как ей признался в любви 17-летний артист
Фото: Super.ruSuper.ru

«Есть у меня одно братское маленькое сердце — Ванька Дмитриенко. Обнимаемся каждую встречу, будто мы от одной мамки. Не меньше. Вчера встретились, снова разобнимались. Сидим как брат и сестра родненькие, которые в 80-е потерялись и спустя столько лет нашлись на передаче "Жди меня". Он ко мне сильно так к сердцу прижимается и говорит: "Люблю так тебя! Люблю сильно! Я даже никогда не думал, что можно вот так вот к взрослой женщине"», — рассказала Ида в своем Telegram-канале.

Не сомневаемся, что таким признанием девушка была тронута до глубины души, но, как оказалось, словосочетание «взрослая женщина» впечатлило ее куда больше. «Я сижу и думаю: хороший ты, Ванька. Как треснула бы тебя! Но суставы уже не те. Когда мы, блин, для всех в 30 лет стали взрослыми?! Да я прямо сейчас еду к остеопату. Но потом-то у меня пилон. Или все-таки это уже кризис среднего возраста? Эх, женщина… Скоро покрашу волосы хной и пойду в госучреждение с кем-нибудь сильно спорить», — иронично порефлексировала Ида.

В комментариях к посту подписчики начали успокаивать «Иду Васильевну» и заверять, что в 30 лет жизнь только начинается. И мы не можем с этим не согласиться! Сами посмотрите, как Ида блистала на недавней светской премьере.

Звёзды,Ида Галич,
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