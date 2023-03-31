Джоли запускает бренд одежды и ювелирных украшений

47-летняя актриса решила начать новую карьеру в сфере производства люксовых товаров и услуг.
Анжелина Джоли подала заявку на регистрацию международного бренда одежды и ювелирных украшений - Atelier Jolie. Источник, близкий к звезде «Малефисенты», сообщил:
«Анжелина работала над этим проектом больше года. Она надеется, что заявка будет одобрена и с новой компанией можно будет двигаться дальше. Торговая марка включает всё – от сделанных на заказ ювелирных украшений до пошива нарядов уровня haute couture и производства готовой одежды».
Собеседник также добавил, что Джоли является рьяной поклонницей устойчивой моды и собирается продвигать эту идею в работе своего бренда.
«Хотя план только начал претворяться в жизнь, колёса уже завертелись», - добавил он.
Помимо украшений и одежды компания Анджелины будет также выпускать товары для дома и оказывать различные услуги.