Джоли запускает бренд одежды и ювелирных украшений

«Анжелина работала над этим проектом больше года. Она надеется, что заявка будет одобрена и с новой компанией можно будет двигаться дальше. Торговая марка включает всё – от сделанных на заказ ювелирных украшений до пошива нарядов уровня haute couture и производства готовой одежды».