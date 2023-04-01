Бывший муж Гагариной признался в любви к Пересильд

Экс-супруг известной певицы Исхаков заявил, что любит актрису Юлию Пересильд.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Совсем недавно бывший супруг Полины Гагариной дал большое интервью журналистам, в котором сделал множество откровений, в том числе фотограф Дмитрий Исхаков признался в любви к Юлии Пересильд.

По словам бывшего избранника Гагариной, ему приходилось работать со многими звёздами российского шоу-бизнеса, но сотрудничество с некоторыми знаменитостями он точно запомнит надолго. Так, Дмитрий рассказал, что очень любит работать с актрисой Юлией Пересильд, которая занимает особое место в его сердце. Исхаков даже признался, что тайно в неё влюблён.