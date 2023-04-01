Бывший муж Гагариной признался в любви к Пересильд

Экс-супруг известной певицы Исхаков заявил, что любит актрису Юлию Пересильд.
Совсем недавно бывший супруг Полины Гагариной дал большое интервью журналистам, в котором сделал множество откровений, в том числе фотограф Дмитрий Исхаков признался в любви к Юлии Пересильд.
По словам бывшего избранника Гагариной, ему приходилось работать со многими звёздами российского шоу-бизнеса, но сотрудничество с некоторыми знаменитостями он точно запомнит надолго. Так, Дмитрий рассказал, что очень любит работать с актрисой Юлией Пересильд, которая занимает особое место в его сердце. Исхаков даже признался, что тайно в неё влюблён.
Мужчина отметил, что такая влюблённость в тех, кого он снимает, помогает ему лучше работать и выполнять поставленные задачи, ведь любой фотограф должен с влюблёнными глазами смотреть на свою модель, тогда получится видеть в ней только самое лучшее.