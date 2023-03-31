Шарапова обогнала Кардашьян в рейтинге самых успешных марок косметики

Известно, что экс-спортсменка, владеющая маркой солнцезащитных средств Supergoop, обогнала американских певицу Дженнифер Лопес и предпринимательницу Ким Кардашьян , которые расположились на 11 и 13 строчках соответственно. Между ними оказалась поп-исполнительница Леди Гага , которая основала компанию Haus Labs.

Шарапова объявила о завершении выступлений в феврале 2020 года. Десять месяцев спустя у нее состоялась помолвка с британским бизнесменом Александром Гилксом. О своей беременности Мария сообщила в апреле 2022-го. Тогда спортсменка опубликовала пляжное фото, на котором было видно, что она в положении. Первенец Шараповой и Гилкса появился на свет 1 июля. Мальчика назвали Теодором.