Лазарев заявил, что ему нужен еще один отдых после отпуска с детьми

Певец Сергей Лазарев признался в беседе с vnimanie.pro, что не может полноценно отдыхать с детьми.
Лазарев объяснил, что после отдыха с детьми ему всегда нужен еще один отдых. Артист заявил, что во время отпуска с малышами не может до конца расслабиться, побыть наедине с собой и своими мыслями. По словам звезды, в таких поездках он полностью сосредотачивается на детях и их желаниях.
«Я очень люблю отдыхать с детьми, но каждый раз внутреннее договариваюсь с самим собой, что эта поездка полностью для деток и посвящена им. Мы ходим в различные парки, гуляем, играем в игры, ходим в кино, в торговые центры, купаемся», — поделился музыкант.
Лазарев также рассказал, что пока его сын Никита и дочь Анна не сталкиваются с повышенным вниманием от сверстников или их родителей из-за известности певца. По словам музыканта, его дети не хвастаются тем, кто их папа.
«Мы не делаем из этого большого события. Я учу их самих быть интересными и творческими личностями», — объяснил звезда.