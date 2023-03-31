Лазарев заявил, что ему нужен еще один отдых после отпуска с детьми

Лазарев объяснил, что после отдыха с детьми ему всегда нужен еще один отдых. Артист заявил, что во время отпуска с малышами не может до конца расслабиться, побыть наедине с собой и своими мыслями. По словам звезды, в таких поездках он полностью сосредотачивается на детях и их желаниях.