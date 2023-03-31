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Певец Влад Соколовский показал результат недельного голодания

Российский певец Влад Соколовский поделился результатами семидневного голодания. Сторис на эту тему появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Соколовский показал результат недельного голодания
© Lenta.ru

Бывший муж артистки Риты Дакоты во время семейного отдыха на острове Бали решил взять аскезу (сознательный отказ от чего-либо ради определенной цели — прим. «Ленты.ру») и объявил недельную голодовку. Исполнитель рассказывал, что в течение семи дней вместе с 57-летним отцом Андреем Соколовским пил только простую воду.

«Запросы, с которыми я шел, отработали эту аскезу, как надо. Ну и физически классно. Организм почистился, и процессы настроились — это отличный фундамент, чтобы дальше выстроить все, как я задумал», — отметил музыкант и показал на камеру голый живот с рельефным прессом со словами «все очень сильно подсушилось».

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