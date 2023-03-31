Соколовский показал результат недельного голодания

«Запросы, с которыми я шел, отработали эту аскезу, как надо. Ну и физически классно. Организм почистился, и процессы настроились — это отличный фундамент, чтобы дальше выстроить все, как я задумал», — отметил музыкант и показал на камеру голый живот с рельефным прессом со словами «все очень сильно подсушилось».