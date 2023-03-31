Утяшева рассказала, как во время постспортивной депрессии набрала 19 кг

Утяшева отметила, что раньше стеснялась поднимать эту тему. Теперь она понимает, что кому-то будет очень полезно узнать и услышать эту проблему. После завершения карьеры первое время спортсменка лежала дома и заедала депрессию «гренками с докторской колбасой». Она переедала вредной пищи и пила растворимый кофе со сгущенкой. Утяшевой казалось, что так она наверстывает упущенное время, проведенное за изнурительными тренировками в зале. В итоге гимнастка набрала 19 кг.