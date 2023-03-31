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1 час назад

Ляйсан Утяшева рассказала, как во время постспортивной депрессии набрала 19 кг

Газета.Ru

Гимнастка Ляйсан Утяшева призналась в Telegram-канале, что столкнулась с постспортивной депрессией после завершения карьеры.

Утяшева рассказала, как во время постспортивной депрессии набрала 19 кг
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Утяшева отметила, что раньше стеснялась поднимать эту тему. Теперь она понимает, что кому-то будет очень полезно узнать и услышать эту проблему. После завершения карьеры первое время спортсменка лежала дома и заедала депрессию «гренками с докторской колбасой». Она переедала вредной пищи и пила растворимый кофе со сгущенкой. Утяшевой казалось, что так она наверстывает упущенное время, проведенное за изнурительными тренировками в зале. В итоге гимнастка набрала 19 кг.

«Ну и по классике, за всем этим последовали бесконечные советы подружек и всякие диеты из Интернета, из-за которых я чуть не посадила печень. В итоге, открыв свой спортивный дневник, где все было расписано докторами, поняла, как мне двигаться дальше», — рассказала спортсменка.

Утяшева прошла полное обследование, сдала анализы и консультировалась с врачом, чтобы привести себя в форму. Позже она подключила к этому небольшие физические нагрузки. Спортсменка посоветовала фанаткам не идти на экстремальные методы похудения.

«Мои хорошие, просто хочу напомнить каждому, что знание процессов, происходящих в организме и есть путь к здоровому весу», — заключила Утяшева.

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