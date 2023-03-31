Деревянко пожаловался на меркантильных друзей

Актер Павел Деревянко в разговоре с изданием «7 дней» рассказал, что сузил свой круг общения из-за «пиявок», которые пользовались его щедростью.
Артист посетовал, что совершенно не умеет копить деньги. По словам звезды «Беспринципных», в последнее время он «раздавал» деньги, однако сейчас решил переосмыслить свой подход к этому вопросу. Вместе с этим Деревянко похвалил себя за то, что купил квартиру, а не потратил средства впустую. Согласно Деревянко, он рад, что не испытывает финансовых трудностей, однако актер считает, что ему нужно иначе распоряжаться своими финансами.
«Пользуются, на то они и люди. Я не так давно узнал, что, оказывается, вокруг меня было несколько пиявок! Это неприятно. Поэтому я сильно сузил ближний круг общения… Я достаточно открытый, сам не вру и хочу от людей того же. Получается, иногда — зря. Так что я многое переосмыслил», — резюмировал Деревянко.