Деревянко пожаловался на меркантильных друзей

«Пользуются, на то они и люди. Я не так давно узнал, что, оказывается, вокруг меня было несколько пиявок! Это неприятно. Поэтому я сильно сузил ближний круг общения… Я достаточно открытый, сам не вру и хочу от людей того же. Получается, иногда — зря. Так что я многое переосмыслил», — резюмировал Деревянко.