Буланова заявила, что не дает молодому жениху поводов для ревности

Певица Татьяна Буланова сообщила в разговоре с Telegram-каналом «Звездач», что считает своего молодого жениха Валерия ревнивым.
Буланова отметила, что пока возлюбленный не проявлял свою ревность, так как она не дает ему повода. По словам звезды, в их отношениях нет недопонимания. Но это касается ревности именно к другим мужчинам. Певица добавила, что партнер вовсе не ревнует ее к творчеству, карьере и коллегам по цеху.
«Я активно снимаюсь, например, я появлюсь в новом шоу «Моя мелодия» на канале «Россия». Он гордится тем, что я делаю и что у меня получается в творчестве», — объяснила Буланова.
В марте Буланова призналась, что пока особо не готовится к свадьбе с возлюбленным. На данный момент она приводит себя в форму и худеет. Артистка уже выбрала себе платья, а кольцами занимается жених. Она предположила, что выйдет замуж летом.