Буланова заявила, что не дает молодому жениху поводов для ревности

Буланова отметила, что пока возлюбленный не проявлял свою ревность, так как она не дает ему повода. По словам звезды, в их отношениях нет недопонимания. Но это касается ревности именно к другим мужчинам. Певица добавила, что партнер вовсе не ревнует ее к творчеству, карьере и коллегам по цеху.