Почему Риз Уизерспун разводится с мужем

О причине расставания после 12-и лет брака журналу People рассказало окружение бывшей пары.

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Риз Уизерспун и Джим Тот – два разных человека, чьи пути разошлись, утверждают источники, приближенные к бывшим супругам. По их словам, 47-летней актрисе было трудно принять реальность перед тем, как она и 52-летний киноагент приняли решение развестись.

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«В последнее время они проводили всё меньше и меньше времени вместе из-за её работы», - отметил один из собеседников, обратив внимание на то, что основательница своей первой продакшен-компании «Type A Films» «упрямая и сосредоточенная». И несмотря на то, что Тот тоже весьма увлечён работой – он проделал путь от почтового служащего до руководства агентством по поиску талантов CAA перед тем, как оставить его в 2019-м – его можно назвать более «приземлённым».

А недавно Уизерспун и Тот поняли, что у них практически не осталось «общих интересов». В 2022-м Риз стала больше проводить времени в Нэшвилле (штат Теннесси), где продюсировала для Apple TV+ конкурс вокалистов «My Kind of Country». Здесь же она продала свой дом за цену, вдвое больше той, за которую купила. В числе её других проектов продюсирование фильмов и сериалов, таких как «Дейзи Джонс и The Six» и 3-й сезон «Утреннего шоу».

Джим, со своей стороны, состоял в совете директоров технологической компании Flowcode с тех пор, как покинул CAA ради несуществующего ныне потокового сервиса Quibi. Другой собеседник из сферы шоу-бизнеса пояснил, что разводятся супруги, в основном, из-за разницы характеров: «У неё много дел, а он предпочитает не суетиться».

Источник из окружения Уизерспун признал, что пара «работала» над проблемами, но, в конце концов, решила завершить свой брак. Для того, чтобы сделать такой вывод, им понадобилось «много времени», добавил другой собеседник: «Развод не был для них чем-то лёгким и поспешным. Это тяжело для обоих».

Пара объявила о расставании от 24-го марта, за два дня до 12-й годовщины совместной жизни. «С большой осторожностью и после тщательного обдумывания мы приняли трудное решение о разводе», - сообщили они. «Мы провели много прекрасных лет и движемся дальше с чувством глубокой любви, доброты и взаимного уважения за всё, что создали вместе. Наш самый большой приоритет – наш сын и вся семья, когда мы начинаем новую главу», - добавили они. «Эти обстоятельства непростые и очень личные. В это время мы очень ценим уважение каждого к частной жизни нашей семьи».

Как отметил один из собеседников издания: «Они, на самом деле, лучшие друзья и вместе приняли это решение. Они очень ответственны в том, чтобы совместно исполнять родительские обязанности. Они ценят свою семью и насколько это возможно, постарались для каждого смягчить удар».

Уизерспун и Тот объявили о помолвке в декабре 2010-го, а в марте 2011-го сыграли небольшую свадьбу на её калифорнийском ранчо. У них подрастает 10-летний сын Теннесси Джеймс. У Риз также есть двое детей от первого брака с актёром Райаном Филиппом – 23-летняя дочь Ава и 19-летний сын Дикон.