Поклонники Ходченковой заподозрили ее в расставании с бойфрендом

Преданные фанаты Светланы Ходченковой активно сочувствуют актрисе в Сети. Поклонники уверены — артистку бросил бойфренд. Иначе, как объяснить одиночное появление знаменитости на премьере сериала «Актрисы» с ее главным участием.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Светлана Ходченкова | Кадр из сериала «Актрисы», 2023, Россия

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Презентация многосерийного проекта, снятого режиссером Федором Бондарчуком по сценарию артистки Паулины Андреевой, состоялась в столичном кинотеатре «Октябрь» накануне, 30 марта. На красную дорожку исполнительница главной роли вышла не в лучшем настроении — даже фотографам оказалось практически не под силу запечатлеть ее улыбку.

Пользователи соцсетей предположили, что таким образом на актрисе отразились проблемы в личной жизни. Ведь относительно недавно Светлана начала посещать светские рауты в компании тайного избранника. Личность возлюбленного по-прежнему держится в секрете от посторонних, а при журналистах — мужчина прячет лицо за кепкой. Но на вчерашней премьере кавалер Ходченковой замечен не был.

Зрительская аудитория предположила, что в отношениях пары случился разрыв — это объяснило бы отсутствие поддержки в такой ответственный для Светланы день. По информации портала «7 дней», фанаты забили тревогу и начали жалеть Ходченкову, которой якобы никогда не везло в любви.

Стоит отметить, что к своим 40 годам актриса лишь однажды потопталась «на пороге» свадьбы: речь идет про неудачную помолвку с бизнесменом Георгием Петришиным, который сейчас счастлив в браке с 25-летней моделью Алесей Кафельниковой.

Не исключено, что поклонники рановато всполошились за судьбу Светланы Ходченковой. Вероятно, «одиночество» случилось с актрисой всего на один вечер — мало ли какие обстоятельства помешали ее возлюбленному появиться на торжественном вечере. Сама же звезда никогда не предавала огласке свои романы.