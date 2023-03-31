Поклонники Ходченковой заподозрили ее в расставании с бойфрендом

Преданные фанаты Светланы Ходченковой активно сочувствуют актрисе в Сети. Поклонники уверены — артистку бросил бойфренд. Иначе, как объяснить одиночное появление знаменитости на премьере сериала «Актрисы» с ее главным участием.
Светлана Ходченкова | Кадр из сериала «Актрисы», 2023, Россия
Презентация многосерийного проекта, снятого режиссером Федором Бондарчуком по сценарию артистки Паулины Андреевой, состоялась в столичном кинотеатре «Октябрь» накануне, 30 марта. На красную дорожку исполнительница главной роли вышла не в лучшем настроении — даже фотографам оказалось практически не под силу запечатлеть ее улыбку.
Пользователи соцсетей предположили, что таким образом на актрисе отразились проблемы в личной жизни. Ведь относительно недавно Светлана начала посещать светские рауты в компании тайного избранника. Личность возлюбленного по-прежнему держится в секрете от посторонних, а при журналистах — мужчина прячет лицо за кепкой. Но на вчерашней премьере кавалер Ходченковой замечен не был.
Зрительская аудитория предположила, что в отношениях пары случился разрыв — это объяснило бы отсутствие поддержки в такой ответственный для Светланы день. По информации портала «7 дней», фанаты забили тревогу и начали жалеть Ходченкову, которой якобы никогда не везло в любви.
Стоит отметить, что к своим 40 годам актриса лишь однажды потопталась «на пороге» свадьбы: речь идет про неудачную помолвку с бизнесменом Георгием Петришиным, который сейчас счастлив в браке с 25-летней моделью Алесей Кафельниковой.
Не исключено, что поклонники рановато всполошились за судьбу Светланы Ходченковой. Вероятно, «одиночество» случилось с актрисой всего на один вечер — мало ли какие обстоятельства помешали ее возлюбленному появиться на торжественном вечере. Сама же звезда никогда не предавала огласке свои романы.
Однако нельзя проигнорировать тот факт, что экранным персонажам актрисы везет куда меньше в личной жизни. К примеру, ее новая героиня Полина из сериала «Актрисы» собирается разводиться с супругом. Более подробно о судьбе этого персонажа мы рассказали в нашем обзоре на два премьерных эпизода «Актрис».