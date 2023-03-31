$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Анна Семенович пожалела, что не смогла стать наложницей султана

Мария Каткова

Певица и телеведущая Анна Семенович откровенно рассказала о том, что хотела бы стать наложницей. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Семенович призналась, что хочет быть наложницей
Фото: СоцсетиСоцсети

Сейчас звезда отдыхает в Стамбуле и рассказывает про свой отпуск поклонникам. Она посетила Топкапы — дворец Османской империи, где жили султаны и их наложницы. В частности, она показала комнату, где жили любовницы. Она показалась звезде очень красивой.

Семенович прокомментировала слухи об оказании интим-услуг

Семенович заявила, что хотела быть наложницей султана и жалеет о том, что не жила в те времена.

"Все соблазняли султана, чтобы стать его наложницей, класс… Это он меня еще не видел в то время, жаль", — заключила она.

Ранее сообщалось, что Семенович призналась, что пытается забеременеть.

Звёзды,Анна Семенович,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий