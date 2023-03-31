Семенович призналась, что хочет быть наложницей

Певица и телеведущая Анна Семенович откровенно рассказала о том, что хотела бы стать наложницей. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Фото: Соцсети Соцсети

Сейчас звезда отдыхает в Стамбуле и рассказывает про свой отпуск поклонникам. Она посетила Топкапы — дворец Османской империи, где жили султаны и их наложницы. В частности, она показала комнату, где жили любовницы. Она показалась звезде очень красивой.

Семенович заявила, что хотела быть наложницей султана и жалеет о том, что не жила в те времена.

"Все соблазняли султана, чтобы стать его наложницей, класс… Это он меня еще не видел в то время, жаль", — заключила она.