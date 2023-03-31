Слух дня: Бритни Спирс разводится с мужем

Преданные поклонники поп-дивы уже не раз обращали внимание на то, что в ее личной жизни творится что-то неладное. После того как Бритни Спирс публично закатила истерику на свидании с мужем Сэмом Асгари, в Сети активно стали обсуждать их возможное расставание. Слухи слухами, но в этот раз аргументы более чем весомые.

Известно, что певица улетела в отпуск без Сэма, но и не одна: компанию ей составил друг и по совместительству экс-менеджер — Кейд Хадсон. Как пишет Daily Mail, наблюдательные прохожие обратили внимание, что на на безымянном пальце Бритни, которая спешила в аэропорт, нет кольца, при том что со дня свадьбы в июне она не снимала его ни разу. А недавно папарацци подловили и Сэма — тоже без кольца. Вид у него был весьма мрачный.