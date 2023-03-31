$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Слух дня: Бритни Спирс разводится с мужем спустя 10 месяцев после свадьбы

Super.ru

Преданные поклонники поп-дивы уже не раз обращали внимание на то, что в ее личной жизни творится что-то неладное. После того как Бритни Спирс публично закатила истерику на свидании с мужем Сэмом Асгари, в Сети активно стали обсуждать их возможное расставание. Слухи слухами, но в этот раз аргументы более чем весомые.

Слух дня: Бритни Спирс разводится с мужем
Фото: Super.ruSuper.ru

Известно, что певица улетела в отпуск без Сэма, но и не одна: компанию ей составил друг и по совместительству экс-менеджер — Кейд Хадсон. Как пишет Daily Mail, наблюдательные прохожие обратили внимание, что на на безымянном пальце Бритни, которая спешила в аэропорт, нет кольца, при том что со дня свадьбы в июне она не снимала его ни разу. А недавно папарацци подловили и Сэма — тоже без кольца. Вид у него был весьма мрачный.

Осталось дождаться комментариев самой парочки. Бритни в личном блоге пока только беззаботно крутится перед камерой. О разводе ни слова.

Звёзды,Бритни Спирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий