Жена Прилучного пришла в спортзал беременная

Супруга актера Павла Прилучного Зепюр Брутян находится на последних сроках беременности. Однако это не помешало ей посетить спортзал вместе с мужем. Брутян опубликовала в социальных сетях фотографию из спортзала. На снимке она позирует с Прилучным на фоне инвентаря. Актриса позировала в облегающем спортивном костюме черного цвета. Форма подчеркнула ее округлившийся живот.
«Прививаем любовь ребенка к спорту еще до рождения», — гласит подпись к публикации.
Напомним, что звезда сериала «Мажор» уже является отцом двух детей. Они родились в его браке с коллегой Агатой Муцениеце. Экс-супругам удалось сохранить общение ради детей.