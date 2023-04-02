Жена Прилучного пришла в спортзал беременная

Супруга актера Павла Прилучного Зепюр Брутян находится на последних сроках беременности. Однако это не помешало ей посетить спортзал вместе с мужем. Брутян опубликовала в социальных сетях фотографию из спортзала. На снимке она позирует с Прилучным на фоне инвентаря. Актриса позировала в облегающем спортивном костюме черного цвета. Форма подчеркнула ее округлившийся живот.