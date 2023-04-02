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1 час назад

Беременная жена Павла Прилучного позанималась в спортзале вместе с актером

Слово и Делоиещё 1

Супруга актера Павла Прилучного Зепюр Брутян находится на последних сроках беременности. Однако это не помешало ей посетить спортзал вместе с мужем. Брутян опубликовала в социальных сетях фотографию из спортзала. На снимке она позирует с Прилучным на фоне инвентаря. Актриса позировала в облегающем спортивном костюме черного цвета. Форма подчеркнула ее округлившийся живот.

Жена Прилучного пришла в спортзал беременная
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Прививаем любовь ребенка к спорту еще до рождения», — гласит подпись к публикации.

Напомним, что звезда сериала «Мажор» уже является отцом двух детей. Они родились в его браке с коллегой Агатой Муцениеце. Экс-супругам удалось сохранить общение ради детей.

Звёзды,Зепюр Брутян,Агата Муцениеце,
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