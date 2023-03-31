Боня начала искать спонсоров для восхождения на Эверест

Российская телеведущая Виктория Боня предложила проспонсировать ее путешествие в горы. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram (социальная сеть, запрещённая в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и также запрещена).

Фото: runews24.ru runews24.ru

Она рассказала, что уже давно хочет покорить Эверест, однако путешествие обходится очень дорого. Она отметила, что восхождение на самую высокую вершину мира под руководством опытного альпиниста Нирмала Пуржда, будет стоить около 170 тысяч евро (14,2 миллиона рублей).

Именно поэтому она начала поиски спонсора для своего путешествия.