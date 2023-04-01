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11 минут назад

People: Кейт Миддлтон нарушит традицию на коронации Карла III

Слово и Дело

Кейт Миддлтон огорчила британцев, выбрав для коронации скромный наряд. Торжественная церемония, в ходе которой Карл III взойдет на трон, запланирована на 6 мая.

Кейт Миддлтон нарушит традицию на коронации Карла III
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Принцесса Уэльская является одной из любимиц жителей Великобритании. Многие из них надеялись, что Миддлтон предстанет перед народом в роскошном наряде и тиаре. Однако королевская особа решила пойти против традиции, отказавшись от украшения на голову и, вероятно, дорого платья, передает People.

Карл III решил не отказываться от пышного празднования и уже выбрал корону для церемонии. Как сообщает издание, внимание монарха привлекла корона Святого Эдуарда XVII века. Ее вес составляет три килограмма. Жена короля Камилла наденет тиару королевы Мэри, изготовленную в начале прошлого века.

Звёзды,Кейт Миддлтон,
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