Кейт Миддлтон нарушит традицию на коронации Карла III

Кейт Миддлтон огорчила британцев, выбрав для коронации скромный наряд. Торжественная церемония, в ходе которой Карл III взойдет на трон, запланирована на 6 мая.

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Принцесса Уэльская является одной из любимиц жителей Великобритании. Многие из них надеялись, что Миддлтон предстанет перед народом в роскошном наряде и тиаре. Однако королевская особа решила пойти против традиции, отказавшись от украшения на голову и, вероятно, дорого платья, передает People.