Кейт Миддлтон нарушит традицию на коронации Карла III

Кейт Миддлтон огорчила британцев, выбрав для коронации скромный наряд. Торжественная церемония, в ходе которой Карл III взойдет на трон, запланирована на 6 мая.
Принцесса Уэльская является одной из любимиц жителей Великобритании. Многие из них надеялись, что Миддлтон предстанет перед народом в роскошном наряде и тиаре. Однако королевская особа решила пойти против традиции, отказавшись от украшения на голову и, вероятно, дорого платья, передает People.
Карл III решил не отказываться от пышного празднования и уже выбрал корону для церемонии. Как сообщает издание, внимание монарха привлекла корона Святого Эдуарда XVII века. Ее вес составляет три килограмма. Жена короля Камилла наденет тиару королевы Мэри, изготовленную в начале прошлого века.