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1 час назад

Дмитрий Шепелев показал счастливую возлюбленную на совместном фото

Слово и Дело

Телеведущий Дмитрий Шепелев предпочитает не особо распространяться о своей личной жизни. Сейчас бывший супруг Жанны Фриске живет вместе с дизайнером Екатериной Тулуповой.

Шепелев показал счастливую возлюбленную на совместном фото
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Вместе пара растит троих детей, но семейных фото поклонники почти не видят, поэтому с восторгом воспринимают каждую публикацию артиста.

Накануне Шепелев выложил черно-белую фотографию, на которой запечатлены они с Тулуповой.

Слово и Дело

Возлюбленные выглядят весьма счастливыми, а под постом опубликованы десятки положительных комментариев от фанатов. По словам телеведущего, на момент съемки они с Екатериной находились на мероприятие с киноведом. При этом оформила ли пара свои отношения официально до сих пор неизвестно.

Звёзды,Екатерина Тулупова,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
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