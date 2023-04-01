Шепелев показал счастливую возлюбленную на совместном фото

Телеведущий Дмитрий Шепелев предпочитает не особо распространяться о своей личной жизни. Сейчас бывший супруг Жанны Фриске живет вместе с дизайнером Екатериной Тулуповой .

Возлюбленные выглядят весьма счастливыми, а под постом опубликованы десятки положительных комментариев от фанатов. По словам телеведущего, на момент съемки они с Екатериной находились на мероприятие с киноведом. При этом оформила ли пара свои отношения официально до сих пор неизвестно.