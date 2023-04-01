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31 минуту назад

Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала, чем балует себя во время беременности

runews24.ru

Вторая жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян находится уже на поздних сроках беременности.

Жена Прилучного рассказала, чем балует себя во время беременности
Фото: runews24.rurunews24.ru

В своем личном блоге девушка часто делится с подписчиками своими ощущениями и изменениями, происходящими в организме в связи с беременностью.

Так, недавно артистка сообщила, что ей запретили занятия спортом, разрешив оставить только ходьбу.

Кроме того, Зепюр призналась подписчикам, что подсела на еду из фастфуда. До беременности жена Прилучного держала себя в жестких рамках, не позволяя себе ничего лишнего, а сейчас решила немного расслабиться. Так, время от времени Брутян может побаловать себя вкусным бургером.

В том числе актриса заметила, что стала зависеть от погоды - в солнечный день она чувствует себя энергичной, а во время дождя ей хочется только спать и есть.

Звёзды,Зепюр Брутян,
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