Жена Прилучного рассказала, чем балует себя во время беременности

Вторая жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян находится уже на поздних сроках беременности.
В своем личном блоге девушка часто делится с подписчиками своими ощущениями и изменениями, происходящими в организме в связи с беременностью.
Так, недавно артистка сообщила, что ей запретили занятия спортом, разрешив оставить только ходьбу.
Кроме того, Зепюр призналась подписчикам, что подсела на еду из фастфуда. До беременности жена Прилучного держала себя в жестких рамках, не позволяя себе ничего лишнего, а сейчас решила немного расслабиться. Так, время от времени Брутян может побаловать себя вкусным бургером.
В том числе актриса заметила, что стала зависеть от погоды - в солнечный день она чувствует себя энергичной, а во время дождя ей хочется только спать и есть.