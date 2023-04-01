Жена Прилучного рассказала, чем балует себя во время беременности

Вторая жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян находится уже на поздних сроках беременности.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В своем личном блоге девушка часто делится с подписчиками своими ощущениями и изменениями, происходящими в организме в связи с беременностью.

Так, недавно артистка сообщила, что ей запретили занятия спортом, разрешив оставить только ходьбу.

Кроме того, Зепюр призналась подписчикам, что подсела на еду из фастфуда. До беременности жена Прилучного держала себя в жестких рамках, не позволяя себе ничего лишнего, а сейчас решила немного расслабиться. Так, время от времени Брутян может побаловать себя вкусным бургером.