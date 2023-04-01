Боня ищет спонсоров для своего хобби

После восхождения на Манаслу телеведущая поняла: эта гора для нее не предел. Теперь Виктория Боня хочет покорить самую высокую вершину мира — Эверест. Правда, удовольствие это не из дешевых, на экспедицию нужно 15 миллионов рублей. Но разве это проблема, когда у тебя инстаграм* с девятью с половиной миллионами подписчиков? Вероятно, так Виктория и подумала.

Фото: Super.ru Super.ru

Знаменитость опубликовала на своей страничке в запрещенной соцсети необычное объявление: «Ищу спонсоров для восхождения на Эверест! Горы удовольствие недешевое». Она долго не могла решить, записывать такое видео или нет, но осознала: «Мало ли, кому-то будет интересно стать спонсором — какой-то компании, например. Частично или полностью». Экс-участница «Дома-2» добавила, что покорять вершину в случае, если найдет финансирование, будет не одна, а в сопровождении опытного путешественника и легенды альпинизма — Нирмала Пурджи. Он известен тем, что успел совершить восхождение на 14 самых высоких гор мира всего за 6,5 месяца.

То ли спонсор нашелся, то ли новоявленная альпинистка застеснялась, но видео из ее блога быстро пропало. В любом случае желаем исполнить мечту как можно скорее! Путешествия, очевидно, идут звезде на пользу. После поездки на Манаслу сотрудник аэропорта не поверил, что паспорт телеведущей действительно принадлежит ей — уж больно свежо Виктория выглядела. То ли еще будет после Эвереста!