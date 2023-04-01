$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Виктория Боня ищет спонсоров для своего хобби: «Удовольствие недешевое»

Super.ru

После восхождения на Манаслу телеведущая поняла: эта гора для нее не предел. Теперь Виктория Боня хочет покорить самую высокую вершину мира — Эверест. Правда, удовольствие это не из дешевых, на экспедицию нужно 15 миллионов рублей. Но разве это проблема, когда у тебя инстаграм* с девятью с половиной миллионами подписчиков? Вероятно, так Виктория и подумала.

Боня ищет спонсоров для своего хобби
Фото: Super.ruSuper.ru

Знаменитость опубликовала на своей страничке в запрещенной соцсети необычное объявление: «Ищу спонсоров для восхождения на Эверест! Горы удовольствие недешевое». Она долго не могла решить, записывать такое видео или нет, но осознала: «Мало ли, кому-то будет интересно стать спонсором — какой-то компании, например. Частично или полностью». Экс-участница «Дома-2» добавила, что покорять вершину в случае, если найдет финансирование, будет не одна, а в сопровождении опытного путешественника и легенды альпинизма — Нирмала Пурджи. Он известен тем, что успел совершить восхождение на 14 самых высоких гор мира всего за 6,5 месяца.

То ли спонсор нашелся, то ли новоявленная альпинистка застеснялась, но видео из ее блога быстро пропало. В любом случае желаем исполнить мечту как можно скорее! Путешествия, очевидно, идут звезде на пользу. После поездки на Манаслу сотрудник аэропорта не поверил, что паспорт телеведущей действительно принадлежит ей — уж больно свежо Виктория выглядела. То ли еще будет после Эвереста!

* Запрещен в РФ.

Звёзды,Виктория Боня,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий