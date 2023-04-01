Отец Урганта назвал размер своей пенсии

«Моей пенсии мне хватает на оплату коммунальных услуг. У меня большой стаж – считайте, с 20 до 60 лет. А пенсия у меня – 18 500 рублей», – заявил Андрей Ургант.

Он отметил, что до сих пор работает как индивидуальный предприниматель, а потому денег на жизнь ему хватает. Доходы обеспечивают ему достойную старость, а потому на саму пенсию он не надеется.