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Отец Урганта назвал размер своей пенсии

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Отец телеведущего Ивана Урганта актер театра и кино Андрей Ургант рассказал про свою пенсию.

Отец Урганта назвал размер своей пенсии
© РИА "ФедералПресс"

«Моей пенсии мне хватает на оплату коммунальных услуг. У меня большой стаж – считайте, с 20 до 60 лет. А пенсия у меня – 18 500 рублей», – заявил Андрей Ургант.

Он отметил, что до сих пор работает как индивидуальный предприниматель, а потому денег на жизнь ему хватает. Доходы обеспечивают ему достойную старость, а потому на саму пенсию он не надеется.

Андрей Ургант добавил, что считает себя представителем среднего класса, так как получает среднюю по стране зарплату, которая позволяет жить достойно. Ранее «ФедералПресс» писал, что российская поэтесса Лариса Рубальская рассказала про свою пенсию, размер которой в 6 раз меньше ее ежемесячных расходов.

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