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2 часа назад

Финалистка «Голoса» Ольга Задонская сравнила певицу Полину Гагарину с сигналом SOS в жизни

Слово и Делоиещё 1

Певица Ольга Задонская в свое время принимала участие в вокальном шоу «Гoлос» на Первом канале, где ее наставницей была Полина Гагарина. Как выяснилось, они продолжили общаться и после проекта.

Финалистка «Голoса» сравнила Гагарину с сигналом SOS в жизни
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Как рассказала Задонская в интервью Муз-ТВ, они с Гагариной обмениваются поздравлениями в праздниками, реагируют на публикации друг друга в социальных сетях и многое другое.

«Для меня Полина — такой SOS в жизни. Если что-то случится, я, конечно, обращусь к ней за помощью. И я знаю, что она никогда не откажет», — рассказала Задонская.

Исполнительница также отметила, что после проекта Гагарина оказывала ей сильную поддержку. Задонская даже отправилась с певицей в тур по стране, и ее имя значилось на афишах выступлений.

Звёзды,Полина Гагарина,Первый канал,
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